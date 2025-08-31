시사 전체기사

이진숙, 대구시장 하마평에…대통령실 “직 그만두고 나가라”

입력:2025-08-31 14:39
공유하기
글자 크기 조정

대통령실, 이진숙 직권면직 검토…‘정치적 중립 의무’ 위반

우상호 대통령실 정무수석, 이진숙 방송통신위원장. 김지훈 기자, 연합뉴스.

우상호 대통령실 정무수석이 지난 30일 이진숙 방송통신위원장을 향해 “대구시장에 출마할 거라면 그만두고 나가시는 게 맞지 않느냐”고 말했다. 대통령실이 이 위원장의 자진 사퇴를 언급한 것은 처음이다.

31일 정치권에 따르면 우 수석은 전날 9개 민영 방송사와의 대담에서 “아무리 봐도 이분은 방통위원장을 하는 목적이 정치적인 것 같다”며 이같이 말했다. 우 수석은 이어 “과거 방통위원장이 방송 정책에 관해 견해가 다른 얘기를 한 적은 있어도 정치적 발언을 해서 경고를 받은 적은 없다”며 “국무회의에서 시키지도 않는데 준비해온 발언을 해 뉴스를 만들고, 본인이 SNS 또는 기자들에게 가서 자기가 한 얘기를 막 밝히지 않느냐”고 지적했다.

특히 야권에서 제기되는 이 위원장의 대구시장 출마 가능성을 두고 “정치적 출마를 할 생각이 있다면 (공직을) 그만두고 나가시는 게 맞다”고 강조했다. 이 위원장의 대구시장 출마설은 보수 유튜버로 활동 중인 전한길씨가 언급하며 화제가 됐다. 전씨는 지난 27일 유튜브 생방송에서 ‘내년 지방선거 때 전씨와 이 위원장이 대구시장 자리를 놓고 경쟁할 것’이라는 추측에 대해 “저는 공천 같은 것 안 받지만, 설령 공천받는다 해도 이 위원장이 대구시장으로 나온다면 무조건 양보한다”고 언급했다.

다만 지방선거 출마와 관계없이 이 위원장이 직권면직 될 가능성도 있다. 강유정 대통령실 대변인은 지난 29일 “감사원이 이미 7월 초에 이 위원장이 정치 중립 의무를 위반했다고 결론 낸 바 있다”며 이 위원장의 직권면직을 검토하고 있다고 밝혔다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 특검, 조영탁 영장에 윤석열·김건희 언급…“투자업계에서 친분 과시”
이진숙, 대구시장 하마평에…대통령실 “직 그만두고 나가라”
트럼프 상호관세, 사법부에 또 제동…한국 등 각국 ‘버티기’ 가능해지나
“폭우로 신발 잃어버렸어요” 노숙인 하소연 안 지나친 사람들 [아살세]
[작은영웅] “집 가다가 소방차가 보여서…” 이 청년이 소비쿠폰을 쓰는 특별한 방법 (영상
녹색이 돈 된다…식품 넘어 패션·향수까지 ‘말차 열풍’
[포착] ‘극한 가뭄’ 강릉 찾은 李 대통령…첫 재난사태 선포되나
홍준표, ‘홍카콜라 TV’ 다시 시작…“틀튜브와 다를 것”
국민일보 신문구독