돌림노래로 예수님을 찬양하는 부족, 그 마을에 세워진 학교와 교회

[현장] 기아대책 회복캠페인, 케냐 코어 사업장 방문

최근 방문한 케냐 북부 마르사빗주 코어 지역의 하파레 마을에서 유목 전통을 이어가는 렌딜레 부족이 라디오에서 들었던 찬양을 따라 부르고 있다.

기아대책 회복캠페인 조상용 대전중부교회 목사가 말씀을 전하고 기대봉사단 최인호 선교사와 현지 스태프가 통역을 돕고 있다.

사막 같은 땅에 세워진 복음의 터전



믿음초 학생들이 수업이 끝나고 학교 주변 나무 그늘에 모여 옥수수콩을 급식으로 먹고 있는 모습.

CDP 아동 후원, 꿈을 키우는 교육



CDP 아동 출신으로 교사가 된 소포 모르사(맨 왼쪽)와 아내, 딸이 하파레 유치원 앞에서 함께 서 있다.

공동체 변화를 이끌어낸 학교와 교회 개척



케냐 코어 지역에 기대봉사단이 세운 말리왁교회에서 현지 아이들이 주일 예배 시간에 기도하고 있는 모습.

믿음초등학교 학생들의 모습.

기아대책 회복캠페인과 케냐 코어를 방문한 조상용 목사가 말리왁교회에서 주일예배 설교를 전하고 있는 모습. 최인호 선교사와 현지 사역자가 통역을 돕고 있다.

최인호 한지선 선교사 부부와 조상용 대전중부교회 목사와 김혜경 사모, 박재범 기아대책 미션파트너스 부문장이 말리왁교회 앞에 서있는 모습.

현지 교회와의 협력, 지속 가능한 성장을 이루도록



마을 주민들과 기아대책의 지원이 함께 더해져 공사가 진행 중인 드림키왁 교회에서 회복캠페인팀과 현지인들이 함께 기도하고 있는 모습.

기아대책 회복캠페인이 케냐 코어 기대봉사단과 현지 성도들과 함께 지난 17일(현지 시간) 케냐 마르사빗주 말리왁교회에서 기념촬영을 하고 있다.