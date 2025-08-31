시사 전체기사

“10대 사망원인 중 ‘이 질환’이 4개…미리 관리해야”

입력:2025-08-31 13:40
공유하기
글자 크기 조정
기사 이해를 돕기 위한 사진으로, 기사 내용과 직접적인 관련은 없습니다. 뉴시스

질병관리청은 심뇌혈관질환 예방 관리 주간(9월 1~7일)을 맞아 전국 지방자치단체와 함께 ‘자기 혈관 숫자 알기, 레드서클 캠페인’을 한다고 31일 밝혔다.

레드서클은 ‘건강한 혈관’을 의미한다. 질병청은 혈압, 혈당, 콜레스테롤 수치를 미리 파악해 심뇌혈관질환을 예방·관리하자는 메시지를 알리고자 2014년부터 캠페인을 해왔다.

질병청은 이 캠페인에서 20~40대를 중심으로 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 등 심뇌혈관질환을 일찍 인지해 중증으로 이어지지 않게 관리해야 한다는 점을 강조한다.

다른 질병과 마찬가지로 심뇌혈관질환도 더 빨리 인지해야 치료·관리할 수 있는데, 본인이 환자인지 모르는 20~40대가 많기 때문이다.

예를 들어 고혈압의 경우 본인이 고혈압이라는 것을 70세 이상은 87.1%가 알았으나 40대는 50.7%만, 30대는 24.8%, 20대는 19.3%만 알고 있었다.

고혈압 등을 잘 관리하지 않으면 심근경색이나 뇌졸중 등 다른 심뇌혈관질환 발생 위험이 커지고, 만성콩팥병이나 망막병증, 신경 손상 등 다양한 합병증을 겪을 수 있다.

심뇌혈관질환을 막으려면 담배는 피우지 말아야 하고, 술은 가급적 마시지 않아야 한다.

또 규칙적으로 매일 30분 이상 운동하고, 적정한 체중과 허리둘레를 유지해야 하며 정기적으로 혈압이나 혈당, 콜레스테롤 수치를 측정해야 한다.

임승관 질병청장은 “심뇌혈관질환이 우리 국민 10대 사망 원인 중 4개를 차지하는 만큼 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 아는 것이 20~40대 건강 관리의 첫 단추”라며 “고혈압, 당뇨병과 같은 만성질환은 생활 습관 악화에 따라 젊은 층에서도 발생할 수 있어 건강할 때부터 관리하는 것이 중요하다”고 강조했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
최교진 교육장관 후보자, 논문 표절 논란에 “출처 표시 소홀… 송구”
청소년도 기후동행카드 할인…5000원 더 내면 한강버스까지 무제한
이번엔 한국인 40대 여성… BTS 정국 자택 침입해 체포
최악의 가뭄 맞은 강릉…일부 저수지에선 농업 용수 공급도 중단
올여름 사라졌던 모기들 초가을 다시 돌아온다
전동 서프보드 타던 20대 여성, 모터보트 부딪혀 숨져
익수자 구하려 구명조끼 건네다 되레 바다에 빠진 20대 여성 사망
국민 98.2% 소비쿠폰 신청…신청률 가장 높은 지역은 ‘이곳’
국민일보 신문구독