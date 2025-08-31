대전 중구, 9월 한달 지역사랑상품권 인센티브 13% 제공
대전 중구가 9월 한 달간 지역사랑상품권 ‘중구통(通)’의 인센티브를 13% 제공한다고 31일 밝혔다.
8월 인센티브를 10% 제공한 대전 중구는 중구통의 이용세와 지역경제 파급효과를 고려해 인센티브를 13%로 상향 조정했다고 설명했다.
특히 9월에 효문화뿌리축제 등 지역 대표 축제와 다양한 행사가 열리는 만큼 소비 촉진 및 지역 소상공인 매출 증대를 위해 한시적으로 인센티브를 13% 제공키로 했다.
중구통은 지난 28일 기준 5만3000여명의 사용자와 6500여개 가맹점을 확보했으며 누적 충전액 94억원, 사용액 88억원, 사용률 93% 이상을 기록했다.
김제선 대전 중구청장은 “앞으로도 예산 집행 상황과 소비 패턴을 지속적으로 모니터링해 지역경제 활성화를 돕겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
