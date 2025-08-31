산불 진압 소방관에도 “신분증 내놔”…美 불체자 단속 논란
도널드 트럼프 미국 행정부의 강경한 이민 정책 탓에 산불 진압 현장에 투입된 소방관들을 상대로도 신분증 검사가 진행돼 논란이 되고 있다.
30일(현지시간) 미국 워싱턴포스트, 로이터통신에 따르면 지난 27일 워싱턴주 올림픽 국립공원 내 베어 걸치에서 산불을 진압하던 소방관들이 이민세관단속국(ICE) 직원들로부터 신분증을 보여달라는 요구를 받았다.
당시 산불은 두 달 가까이 9000에이커(약 36.4㎢)를 태우며 번지고 있었다. 진압률은 30일 기준 13%에 불과해 촌각을 다투는 상황이었다. 이 와중에 ICE 직원들은 소방관 44명의 신분증을 검사한 뒤 2명을 체포했다. 붙잡힌 이들은 산림청과 계약을 맺고 투입된 민간 업체 계약직 소방관이었다.
이 단속 장면은 주변에 있던 다른 소방관들이 휴대전화로 촬영했고 일부 영상은 틱톡에 게시되기도 했다. 소식이 알려지자 소방관들은 물론 각계에서 격한 반발이 터져 나왔다.
데일 보즈워스 전 미국 산림청장은 “소방관은 어렵고 위험한 직업이며 화재에 온전히 집중해야 한다”며 “이러한 방해 요소는 불필요하며 위험할 뿐”고 꼬집었다. 워싱턴주 하원의원인 에밀리 랜달 민주당 의원은 “체포된 소방관 2명이 워싱턴주 타코마 ICE 구금 시설에 있다”며 “면담을 시도했지만 거부당했다”고 말했다.
국토안보부는 단속 사실은 인정하면서도 소방 활동에 직접적인 영향은 없었다고 선을 그었다. 국토안보부는 성명에서 “작업 중인 대원 44명의 신원을 확인한 결과 여러 불일치를 발견했다”며 “체포된 2명은 미국에 불법 체류 중이었으며, 이 중 1명은 추방 명령을 받은 상태였다”고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
