에어부산 창립 18주년…정병섭 대표 “안전 최우선”
임직원 포상·기내 화재 대응 직원 격려
김해~발리 노선 개척, 매출 1조 돌파
김해공항 점유율 1위·서비스 평가 최우수
에어부산이 창립 18주년을 맞아 ‘안전 최우선’ 의지를 다졌다.
에어부산은 29일 부산 강서구 본사 사옥에서 창립 18주년 기념행사를 열고 장기근속자·우수 직원 등 130여명에게 포상을 수여했다고 31일 밝혔다. 지난 1월 기내 화재 대응에 나섰던 직원들에게도 상패와 포상이 전달됐다.
정병섭 대표는 기념사에서 “지난 18년간 회사 성장과 발전을 위해 헌신한 임직원들의 노고에 깊이 감사드린다”며 세 가지 핵심 가치를 강조했다. 그는 “‘안전 운항’은 우리의 기본이자 시작”이라며 “자율 보고가 안전 문화로 정착되도록 전사적인 참여와 노력이 필요하다”고 말했다.
또 “‘산업안전’은 나와 동료를 지키는 가족과의 약속”이라며 현장 규정 준수를 당부했고, “‘정보보안’은 고객 신뢰를 지탱하는 기반”이라며 “일상 업무에서도 유출 방지에 세심히 주의해달라”고 강조했다.
에어부산은 지난해 김해공항 최초 인도네시아 직항인 부산~발리 노선에 성공적으로 취항했으며, 매출 1조 원을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록했다. 11년간 김해공항 점유율 1위를 유지해 온 에어부산은 국토교통부 항공교통 서비스 평가에서도 국적사 중 가장 우수한 성적을 거두며 안전 부문 성과도 이어가고 있다.
