한·미 정상회담 경제사절단 마친 이재용…“일 열심히 할게요”
이재용 삼성전자 회장이 한미정상회담 경제사절단 일정을 마치고 31일 귀국했다.
이날 오전 1시15분 인천국제공항을 통해 귀국한 이 회장은 경제사절단 출장 소감과 내년 사업 구상을 묻는 취재진 질문에 “일 열심히 할게요”라고만 답했다. 미국의 중국 현지 공장에 대한 미국산 장비 반입 절차 강화에 대해 묻는 질문에도 구체적인 언급 없이 “일 열심히 해야죠”라고 말했다. 이 회장은 지난 24일 오후 방미사절단 자격으로 출국했었다.
삼성그룹은 지난 25일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 한·미 정상회담을 계기로 조선 및 원전 사업 등에서 한·미 협력을 다지는 다양한 일들을 벌이고 있다. 가령 삼성중공업은 미국 비거 마린 그룹과 ‘미국 해군 지원함 유지·보수·정비(MRO) 등에 관한 전략적 파트너십(MOU)’을 체결했다. 이번 협약을 통해 삼성중공업은 미국 해군·해상수송사령부 MRO 사업에 본격적으로 참여하고, 향후 협력 범위를 확대해 미 파트너 조선소와의 공동 건조도 적극 추진하기로 했다.
삼성물산은 한국수력원자력과 함께 페르미 아메리카와 'AI 캠퍼스 프로젝트'의 건설 등 원활한 사업 추진을 위한 협력 MOU를 체결하며 한미 간 협력 범위를 넓혔다.
페르미 아메리카가 미 텍사스주 아마릴로에 추진 중인 AI 캠퍼스에는 대형 원전 4기, 소형모듈원자로(SMR) 2기, 가스복합화력, 태양광 및 배터리 에너지저장장치(ESS)를 결합한 전력 공급 인프라와 하이퍼스케일 AI 데이터센터가 들어설 예정이다.
이 회장은 정상회담 이후 한·미 비즈니스 라운드테이블에서 젠슨 황 CEO와 포옹하는 모습이 포착되기도 했다.
김용범 대통령실 정책실장은 “엔비디아 슈퍼컴퓨터에 최적화된 반도체칩을 SK와 삼성이 제공하는 논의가 있었다”며 “AI 산업에서 양국의 협력 가능성을 재확인한 것”이라고 밝혔다.
다만 이번 정상회담을 계기로 한 대미(對美) 반도체 추가 투자나 엔비디아로의 고대역폭 메모리(HBM) 공급 등 반도체 사업에서의 구체적 협력 계획은 공개되지 않았다.
도널드 트럼프 미 대통령이 예고한 반도체 100% 품목관세와 관련한 세부 사항도 확정되지 않았다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
