‘역전의 명수’김세영, FM챔피언십 3타차 공동 2위…“최선 다하겠다”

미란다 왕 18언더파 단독 선두

5년여만에 통산 13승 기회 잡아

2023년 데뷔 박금강 공동 6위



31일(한국시간) 미국 매사추세츠주 노턴의 보스턴 TPC에서 열린 LPGA투어 FM챔피언십 3라운드에서 1타를 줄여 3타차 공동 2위에 자리한 김세영. AFP연합뉴스

김세영은 “(3라운드) 전반에서는 보기 몇 개 나와서 좀 답답했다. 리듬을 잃었다. 다시 집중하려고 애썼고 후반 들어서 리듬을 다시 잘 잡았다”라며 “

세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)과 교포 앤드리아 리(미국)가 공동 4위(중간합계 14언더파 202타)로 최종 라운드를 시작한다.