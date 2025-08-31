이번엔 한국인 40대 여성… BTS 정국 자택 침입해 체포
그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 자택 주차장에 침입한 40대 여성이 체포됐다.
서울 용산경찰서는 한국 국적 여성 40대 A씨를 주거침입 혐의로 입건했다고 31일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 11시20분쯤 정국이 거주하는 서울 용산구 단독주택 주차장에 침입했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.
경찰은 A씨를 상대로 주차장에 들어간 경위를 조사 중이다.
앞서 정국이 제대한 6월 11일에도 30대 중국인 여성 B씨가 정국의 자택을 찾아 현관 비밀번호를 여러 번 누르다 현행범으로 체포됐다.
B씨는 지난 27일 불구속 송치됐다. B씨는 국내 거주자는 아니며 전역한 정국을 보러 한국에 왔다고 진술한 것으로 전해졌다.
정국은 2023년 12월 육군에 입대한 뒤 1년 6개월 간의 복무 끝에 만기 전역했다. 복무 기간에는 중국 국적 총책이 이끄는 해킹 조직의 타깃이 되기도 했다. 이 조직은 지난해 1월 정국의 증권계좌 명의를 도용해 하이브 주식(84억원 상당)을 빼냈으나, 금융기관의 지급 정지 조치로 실제 피해는 발생하지 않았다.
태국에서 붙잡혀 국내 송환된 총책 전모(35)씨는 지난 29일 검찰에 넘겨졌다.
