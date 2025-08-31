거제 남부관광단지 조성사업 본격 추진 동력 확보했다

거제 남부관광단지가 공익사업 인정 심의를 조건부 통과해 사업추진 탄력을 받게 됐다. 사진은 단지 조감도. 경남도 제공

천혜의 자연경관과 역사·문화 자원을 보유한 남해안을 세계적인 관광벨트로 조성하고, 이를 대한민국의 새로운 성장동력으로 발전시키겠다는 비전이다.