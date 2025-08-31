거제 남부관광단지 조성사업 본격 추진 동력 확보했다
장기간 지연됐던 거제 남부관광단지 조성사업이 본격적인 추진 동력을 확보했다.
경남도는 거제 남부관광단지 조성사업이 중앙토지수용위원회(중토위) 공익사업 인정 심의에서 ‘조건부 동의’를 받았다고 31일 밝혔다.
중토위는 사업의 공익적 목적과 시급성은 인정하면서도 보상협의 취득률 상향, 공공기여 방안 구체화 등 일부 조건을 달았다. 경남도는 조건사항을 이행하고 환경영향평가 협의 결과도 조성계획 승인 과정에 반영해 환경적 영향을 최소화하면서 관광단지를 조성할 계획이다.
이 사업은 거제시 남부면 탑포리와 동부면 율포리 일대 369만㎡ 부지에 총사업비 4277억 원을 투입해 오는 2031년까지 추진된다. 휴양콘도미니엄, 관광호텔, 호스텔 등 숙박시설과 해양스포츠체험장, 생태체험장, 운동·휴양문화시설 등이 들어설 예정이다.
경남도는 대한민국의 새로운 성장동력이자 국가 균형발전 핵심 축으로 미래형 전략산업인 관광산업 육성을 본격화하고 있다.
도는 제조업만으로 지역소멸 문제를 막기 어렵다는 판단에 따라 제조업 중심지에서 관광산업 중심지로의 전환을 핵심 과제로 삼고 지속적으로 추진해 왔다.
천혜의 자연경관과 역사·문화 자원을 보유한 남해안을 세계적인 관광벨트로 조성하고, 이를 대한민국의 새로운 성장동력으로 발전시키겠다는 비전이다.
이를 위한 도의 핵심 전략은 대규모 민간투자유치, 접근성 개선, 규제 완화 세 가지다. 최근 관광산업이 단순한 풍광 감상이 아니라 휴식과 체험을 결합한 복합형 콘텐츠로 진화하는 데 따라 남해안 관광벨트로 접근성 혁신에 나섰다.
7월 국가도로망 계획에 포함된 남해안 섬 연결 해상국도는 가덕도 신공항, KTX 남부내륙철도, 거제~통영 고속도로와 함께 수도권에서 남해안 관광의 시작점인 거제까지 2시간대 이동을 가능하게 할 전망이다.
또 경남~부산~전남을 아우르는 남해안 초광역 경제권 도약을 위한 제도적 기반으로 ‘남해안권 발전 특별법’ 제정에도 역량을 집중하고 있다. 특별법안에는 관광자원의 내실 있는 활용을 위한 각종 규제 조정과 기반시설 확충, 국토교통부 산하 남해안종합개발청 설립 및 예산지원 근거 등이 담겨 있다.
김상원 경남도 관광개발국장은 “남해안 관광벨트는 단순 관광산업 육성을 넘어 수도권에 견줄 수 있는 국가 균형발전의 또 다른 성장축”이라며 “거제 남부관광단지 조건부 심의 통과는 남해안 세계적 관광벨트 도약의 마중물이 될 것”이라고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
