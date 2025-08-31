트럼프 상호관세, 사법부에 또 제동…한국 등 각국 ‘버티기’ 가능해지나

연방순회 항소법원 “관세 부과에 무제한 권한 없어”

트럼프 “편향된 항소법원 판결”

한국 등 향후 협상에서 지연, 재협상 전략 등 관측

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월 백악관에서 상호관세를 발표하는 모습. 미국 항소법원은 지난 29일(현지시간) 트럼프의 상호관세 정책을 위법이라고 판결했다. 연합뉴스

법원은 판결문에서 “

항소법원의 이번 판결은 5월 미국국제무역법원이 상호관세가 “대통령 권한을 넘어선다”고 판결한 것과 대체로 일치한다. 다만

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 25일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 악수하는 모습. 연합뉴스