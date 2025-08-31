최악의 가뭄 맞은 강릉…일부 저수지에선 농업 용수 공급도 중단
강원도 강릉 일대가 전례 없는 최악의 가뭄으로 어려움을 겪고 있다. 생활용수의 90% 가까이를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 15% 미만으로 떨어지면서 농업용수 공급도 중단됐다.
31일 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 오전 7시40분쯤 오봉저수지 저수율은 14.9%로, 전날 15.3%에서 0.4% 포인트 떨어졌다. 저수지가 서서히 바닥을 보이자 시는 전날부터 오봉저수지의 농업용수 공급을 중단했다.
시는 당초 ‘3일 공급·7일 단수’ 방식으로 농업용수를 공급해왔기에 전날부터는 공급을 재개해야 했다. 하지만 저수율이 15% 선마저 무너지자 공급 중단을 결정했다. 강릉에는 오봉저수지 외에 농업용수를 공급하는 저수지 10곳이 더 있다.
앞서 시는 지난 20일 저수율이 25% 이하로 떨어지자, 아파트를 포함한 5만3485가구의 수도 계량기를 50% 잠그는 제한 급수를 시행했다. 그러나 저수율이 15% 아래로 더 떨어지면서 계량기를 75%까지 잠그는 3단계 제한 급수를 본격적으로 시행한다.
정부는 강릉에 재난 사태를 선포했다. 이는 자연 재난으로는 처음이다. 오봉저수지를 둘러본 이재명 대통령은 장단기 대책을 종합적으로 검토해 실효성 있는 방안을 마련할 것을 지시했다.
