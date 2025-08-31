김민석 총리 “주요 정상 참석 등 대규모 행사 가능성 크다”

취임 이후 지난 29일 네 번째로 경주 찾아 APEC 현장 점검하고 “철저 준비” 당부

김민석 국무총리가 취임 이후 네 번째로 경주를 찾아 APEC 현장을 점검했다.



김 총리는 지난 7월 11일(1차), 같은 달 15~16일(2차), 지난 6일(3차)에 이어 29일 오후 경주를 방문했다.



이번 현장점검은 최휘영 문체부장관, 유홍준 국립중앙박물관장, 김학홍 경북도 행정부지사, 주낙영 경주시장, 양정웅 APEC 정상회의 문화행사 예술감독 등이 동참해 ‘2025 APEC 정상회의’의 문화·관광 및 홍보 분야 준비 상황을 집중적으로 살폈다.



복합문화공간인 갤러리 플레이스씨에서 △문화‧관광 프로그램 준비 상황 △한국 문화를 활용한 APEC 홍보전략 △공식 만찬 문화공연 기획안 등에 관한 점검 회의를 열고 이후 황룡사지, 동궁과 월지, 대릉원, 월정교 등 문화·관광 프로그램 예정지를 점검했다.



김 총리는 “이번 한미‧한일 정상회담의 성과를 계기로 APEC에 대한 관심이 높아지고 있고 주요국 정상의 참석을 포함해 대규모 행사로 치러질 가능성이 크다”면서 “행사가 두 달여 남은 가시권으로 접어든 만큼 각 부처가 제반 사항을 꼼꼼히 챙기고 점검해 성공적으로 치러질 수 있도록 빈틈없이 할 것”을 주문했다.



이어진 회의에서는 APEC 정상회의를 알리고 APEC을 계기로 한국을 알리기 위한 다양한 홍보 전략과 문화 프로그램 등이 논의됐다.



지난 25일 공개된 공식 주제 영상을 9월부터 뉴욕 타임스퀘어, 런던 피카딜리, 서울 광화문 등 전광판에 상영하고 글로벌 인플루언서들을 경주에 초대해 APEC 정상회의를 적극 홍보하기로 했다.



또 APEC을 계기로 신라 역사와 한국 문화를 세계에 알리는 방안으로 최근 국내외 선호도가 높은 신라 관련 ‘뮷즈’를 판매하는 APEC 특별 상품관(온‧오프라인)을 운영하기로 했다.



한국의 역사, 한글과 K-팝, 한복 등을 소개하는 APEC 특집 페이지를 제작하고 연결 가능한 QR코드를 웰컴카드 및 다양한 홍보물을 통해 배포할 계획이다.



천년 고도의 신라 역사 문화를 널리 알릴 수 있도록 6점의 신라 금관을 최초로 합동 전시하는 ‘신라 금관 특별전’(경주국립박물관, 10~12월), 백남준 특별전 및 정동국장 신작 ‘단심’ 등의 문화 프로그램도 진행할 예정이다.



김 총리는 “관광 프로그램 참석자들에게 신라와 한국 역사의 가치가 잘 전달되고 이를 통해 APEC 이후에도 많은 관광객들이 한국과 경주를 찾을 수 있도록 세심하게 준비할 것”을 당부했다.



문화·관광 분야 현장 안내를 맡은 김 경북도 행정부지사는 “경주만의 문화 DNA에 첨단기술을 더한 월드클래스급 콘텐츠와 품격 있는 관광프로그램으로 세계인들에게 경주의 아름다움과 감동을 선사하고 다시 찾고 싶은 경주, 글로벌 10대 관광도시 경주를 만들 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다”고 말했다.



경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



