경기도, 채용 연계형 반도체 기술 교육 ‘무료로’

경기도는 한국나노기술원 주관으로 도내 특성화고 3학년 25명을 대상으로 ‘2025년도 반도체 기술 교육과정’을 무료로 실시한다고 31일 밝혔다.

기간은 9월 1일부터 12월 8일까지 15주간(450시간)이다.산업통상자원부가 시행하고 경기도가 지원하는 '나노기술인력양성사업'은 한국나노기술원이 보유한 첨단설비와 전문 인력을 활용해 중소·중견기업에 종사할 기술 인력을 양성하는 사업 이다.2013년부터 시작해 현재까지 740명이 넘는 반도체 기술 인력을 배출했으며, 88% 이상 관련 중소·중견기업 등에 취업했다.이번 교육은 채용 연계형 19명과 취업 지원형 6명으로 진행된다.채용 연계형 과정은 앰코테크놀로지코리아와 함께 해 교육과 채용이 하나로 이뤄지는 형태다.채용 조건에 부합하는 도내 학생 19명을 채용 예정자로 선발했으며, 교육을 최종 수료한 학생을 대상으로 고등학교 졸업 이후 2026년 앰코테크놀로지코리아 정규직 사원으로 채용한다.취업 지원형 과정으로 선발된 6명의 교육생은 사업에 참여하는 반도체 제조업체, 반도체 조립·테스트(OSAT) 기업 등에 취업할 수 있도록 취업 지원 혜택을 받을 수 있다.교육은 전액 무료이며, 교육생에게는 교육 실비를 지원하고 성적 우수자에게는 경기도지사 표창, 한국나노기술원장상이 수여될 예정이다.박민경 경기도 반도체산업과장은 "이번 교육과정은 특성화고 학생들에게 실질적인 취업 기회를 제공하고, 도내 지역 반도체 산업에 필요한 맞춤형 우수 인재를 양성하게 될 것"이라며 "경기도는 앞으로도 반도체 전문 인력 양성 지원을 위해 아낌없이 노력해 나가겠다"고 말했다.