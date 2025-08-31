전국 흐린 가운데 곳곳 소나기…낮 최고기온 35도
31일 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 이날부터 오는 1일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도, 대전·세종·충남, 충북이 30~80㎜로 예정됐다.
남해안과 제주도는 오전부터, 남부지방은 밤에 비가 오는 곳이 있겠다. 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권은 오후까지 곳에 따라 소나기가 내리겠고, 일부 강원 내륙과 충북은 저녁까지 비가 이어지겠다.
31일부터 2일까지 강수량은 서해5도, 강원내륙·산지, 부산·울산·경남이 30~80㎜(많은 곳 부산·울산·경남남해안, 경남동부내륙 100㎜ 이상)으로 예보됐다. 광주·전남, 전북은 10~60㎜(많은 곳 전남동부 80㎜ 이상), 제주도는 20~80㎜(많은 곳 산지 100㎜ 이상) 비가 오겠다.
낮 최고기온은 30~35도로 예상된다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 25.3도, 인천 26.4도, 수원 24.4도, 춘천 24.4도, 강릉 24.7도, 청주 26.2도, 대전 25.4도, 전주 25.7도, 광주 24.9도, 제주 27.6도, 대구 25.9도, 부산 27.3도, 울산 24.9도, 창원 25.2도 등이다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해·남해 0.5~2.0m로 예상된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
