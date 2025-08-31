韓 연구진, EU ‘호라이즌 유럽’ 과제 선정…준회원국 첫 성과
한국과학기술연구원(KIST)이 유럽연합(EU) 최대 연구지원 프로그램인 ‘호라이즌 유럽’ 과제에 한국 기관 이름으로 처음 참여하는 성과를 올렸다. 올해 한국이 아시아 국가 중 유일하게 호라이즌 유럽에 준회원국으로 참여한 이후 거둔 첫 번째 성과다. KIST는 국내 기관들과 협업해 올해 호라이즌 유럽 12개 과제에 제안서를 제출할 예정이다. 이번 성과를 계기로 더 많은 과제에 국내 기관들이 참여하게 될 것이란 기대가 나온다.
지난 29일(현지시간) 독일 자르브뤼켄 KIST 유럽연구소에서 만난 원유형 기획조정본부장은 “KIST 유럽연구소가 연구만 하는 기관에서 국내 기관들이 유럽 과제에 참여할 수 있도록 돕는 연구 플랫폼 기관으로 거듭났다”고 말했다. 약 10년간 매년 64억원 안팎의 예산으로 운영되던 KIST 유럽연구소는 지난해 연구·개발(R&D) 예산 삭감 여파를 정통으로 맞았다. 지난해 예산이 기존보다 35% 삭감된 43억원으로 책정되자 KIST 본원은 유럽연구소 존폐까지 고민했다. 그러던 중 한국이 호라이즌 유럽 준회원국에 선정되는 희소식이 전해졌고, KIST 유럽연구소는 역할을 재정립하면서 위기 극복에 나섰다.
호라이즌 유럽 연구 과제에 맞춰 KIST 유럽연구소는 첨단 바이오, 에너지·환경, 인공지능(AI) 융합 클러스터로 조직을 재편했다. 호라이즌 유럽 연구 과제에 참여할 수 있도록 분야별로 ‘연구 코디네이터’ 직책을 만들어 각 과제와 기관·연구자를 연결해주는 역할을 맡겼다. 지난 1월 조직을 재편한 이후 KIST 유럽연구소는 호라이즌 유럽에 참여하기 위한 작업에 착수했고, 이달 들어 처음 성과가 나왔다.
KIST가 참여해 선정된 과제는 수전해 장치와 연료전지에서 발생할 수 있는 PFAS(과불화화합물) 배출을 정량적으로 측정하고 저감 방안을 마련하는 내용이다. KIST 유럽연구소에서 에너지·환경 클러스터 연구 코디네이터를 맡고 있는 김상원 박사는 “한국이 준회원국으로 호라이즌 유럽에 참여하기 전에는 정식 참여 기관으로 연구 과제에 이름을 올릴 수 없었는데, 준회원국이 되면서 KIST가 참여기관(participant)에 이름을 올리게 됐다”며 “앞으로 수자원공사, 대학 연구소 등과 함께 호라이즌 유럽 연구 과제에 제안서를 낼 예정”이라고 말했다.
KIST 유럽연구소는 연구자들이 자신의 연구 분야에 맞는 호라이즌 유럽 과제를 쉽게 찾을 수 있도록 ‘호라이즌 유럽 에이전트’ 프로그램을 개발했다. “호라이즌 유럽에서 AI 관련 최신 펀딩 공고를 찾아줘”라고 에이전트에 질문하면 이에 맞는 연구 공고를 찾아주는 식이다. 인공지능(AI) 융합 클러스터 연구 코디네이터인 윤주용 박사는 “기존 챗GPT를 그대로 활용했더니 할루시네이션(환각)이 심해 제대로 쓸 수 없었다”며 “자체 데이터베이스를 입력해서 챗GPT의 알고리즘을 활용하는 방식으로 할루시네이션을 원천 차단했다”고 말했다.
전 세계적으로 K-컬처의 영향력이 커지면서 한국에 대한 인식이 긍정적으로 바뀐 점도 한국 연구자들에게 좋은 영향을 미치고 있다. 윤 박사는 “유럽 현지 연구자들과 만날 때 한국말로 시작할 때도 있다. 문화적으로 한국의 영향력이 커지고 있는 것을 느낀다”며 “한국은 연구비가 풍부한 나라고, 기술 수준이 높다는 인식도 있어 공동연구에 대한 긍정적 반응이 나오고 있다”고 말했다.
류보현 박사는 “유럽 연구자·기관들과 공동연구를 하면 유럽이 가지고 있는 자산을 공유할 수 있다는 점에서 한국 연구자들에게도 확실하게 도움이 되는 측면이 있을 것”이라며 “유럽이 오랫동안 축적한 자체 데이터를 기반으로 한 핵심 연구를 한국 연구자들과 공유할 수 있기 때문에 호라이즌 유럽 준회원국 참여는 의미가 매우 크다고 할 수 있다”고 말했다.
KIST는 호라이즌 유럽 과제 선정 등 성과를 디딤돌 삼아 유럽연구소의 내년 예산을 삭감 이전으로 복원하겠다는 구상이다. 오상록 KIST 원장은 “독일 법에 따르면 법인이 직원에게 월급을 지급하지 않으면 청산 절차를 밟아야 한다. 예산 삭감으로 KIST 유럽연구소가 직원들에게 월급을 주지 못하는 상황에 처한 적도 있다”며 “내년이면 KIST 유럽연구소가 30주년이 되는데, 지금까지 쌓아온 노력과 성과를 저버릴 수 없다는 생각에 연구소 역할을 재편하는 데 나선 것”이라고 말했다. 오 원장은 “올해 호라이즌 유럽 과제에 적극 참여해 내년, 내후년에도 계속해서 성과를 내겠다”며 “내년 예산 복원에 이어 내후년에는 예산을 더 늘릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
