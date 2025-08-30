비만세?…美 항공사, 체격 큰 승객은 추가 좌석 구매해야
미국 저가 항공사 사우스웨스트항공이 내년 1월부터 좌석 팔걸이에 몸이 맞지 않는 이른바 ‘플러스 사이즈(passenger of size)’ 승객에게 추가 좌석 구매를 의무화하는 정책을 시행하기로 했다.
최근 AP통신 등 외신에 따르면, 사우스웨스트항공은 내년 1월 27일부터 플러스 사이즈 승객을 대상으로 추가 좌석 구매·환불 규정을 일부 변경한다고 밝혔다.
현재는 플러스 사이즈 승객은 추가 좌석을 미리 결제한 뒤 일정 조건을 충족하면 환불받거나, 공항에서 무료로 추가 좌석을 요청할 수 있다.
하지만 새 규정이 시행되면 환불은 탑승 항공편이 만석이 아닐 것, 추가 좌석을 동일한 예약 등급으로 구매했을 것, 비행 후 90일 이내 환불을 요청할 것 등 조건을 모두 충족해야만 가능하게 될 것으로 보인다.
사전 구매를 하지 않은 플러스 사이즈 승객의 경우는 공항서 반드시 추가 좌석을 구매해야 하며, 해당 항공편이 만석일 경우에는 다른 항공편으로 재예약된다.
