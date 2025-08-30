김포 농수로서 실종된 70대, 하루 만에 숨진 채 발견
경기 김포의 한 농수로에서 실종된 70대 남성이 하루 만에 숨진 채 발견됐다.
30일 경기 김포소방서와 경찰에 따르면, 전날 오후 2시57분쯤 김포시 고촌읍 태리에서 A씨가 실종됐다는 신고가 접수됐다. A씨의 아내는 당시 “남편이 발전기를 조작하러 농수로에 내려간 후 돌아오지 않았다”고 신고했다.
신고 접수 직후 소방당국은 구조대원 44명과 차량 8대를 동원해 인근 논밭과 하천을 중심으로 수색에 나섰다. 수색 작업은 이튿날인 30일까지 이어졌고, 이날 오후 1시54분쯤 고촌읍 태리 인근 하천에서 A씨는 숨진 상태로 발견됐다.
경찰은 A씨가 농수로에 빠지면서 사고로 숨졌을 가능성에 무게를 두고 경위를 조사 중이다.
경찰 관계자는 “현재로선 범죄 연관성은 없는 것으로 보고 있다”며 “국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰해 사망 원인을 확인할 계획”이라고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
