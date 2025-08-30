우원식 “정기국회 개회식 때 한복 입자”…이유는
우원식 국회의장이 다음 달 1일 열릴 정기국회 개회식에서 한복을 입자고 거듭 제안했다.
우 의장은 30일 자신의 페이스북에 “내일모레 정기국회 개회식에 입을 한복”이라며 “오래전 바자회에서 구입했다가 다시 통일의 집에 기증한 문익환 목사님의 검정 두루마기를 입을까도 생각했었는데 이번에는 좀 밝은색을 입어 볼 생각”이라고 적었다.
이어 “며칠 전 백혜련 더불어민주당 의원 제안을 받아 이학영‧주호영 부의장 두 분과 함께 정기국회 개회식 때 한복을 입자고 의원들께 제안했다”며 “정기국회는 매해 가장 중요한 의정활동이다. 그 시작을 알리는 날 국회의원들이 함께 한복을 입고 본회의장에 앉은 모습이 국민께도 세계인에게도 한국 문화에 관심과 애정을 더 높이는 계기가 될 수 있을 것이기 때문”이라고 설명했다.
또 “한복은 우리의 정체성이 담긴 자랑스러운 문화유산이고 세계를 매혹시킨 한류의 상징”이라며 “여야 갈등이 심할 때 무슨 한복을 입느냐는 말씀도 있다고 들었다. 정기국회를 시작하는 특별한 날 우리 문화와 한류에 대한 자긍심을 표현하는 것은 갈등과는 전혀 다른 사안”이라고 썼다.
그러면서 “차이보다 공통점을 통해 함께 할 수 있는 일이 많이 있다는 걸 보여주는 화합의 메시지가 된다면 더 좋을 일”이라며 “많은 국민이 일상 속에서 중요한 의식과 다짐의 자리에 한복을 입기도 한다. 정기국회 개회식의 한복도 그럴 수 있다는 생각”이라고 강조했다.
우 의장은 “국회 의장단의 제안이 왜곡되지 않기를 바란다”며 “지금껏 한 번도 보지 못했던 국회 본회의장 풍경, 여러분은 어떻게 생각하나”라고 반문했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
