황유성 전 방첩사령관 특검 출석…‘수사 외압 정황’ 질문에 침묵

입력:2025-08-30 10:16
황유성 전 국군방첩사령관이 참고인 조사를 받기 위해 30일 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사팀 사무실로 출석하고 있다. 연합뉴스

채상병 사건 외압 및 은폐 의혹을 수사하는 이명현 순직해병특별검사팀이 30일 황유성 전 국군방첩사령관을 참고인 신분으로 소환했다.

황 전 사령관은 이날 오전 9시25분쯤 서울 서초구 순직해병특검팀 사무실에 혼자 모습을 드러냈다.

그는 ‘수사 외압 정황을 파악하고 있었는지’ ‘위법성을 인지하고 있었는지’ ‘당시 이종섭 전 국방부 장관에게 어떤 지시를 받았는지’ ‘임성근 전 해병대1사단장을 혐의 선상에서 제외하라는 지시 있었는지’ 등 취재진의 질문에 모두 답하지 않았다.

정민영 특별검사보는 전날 특검 사무실에서 정례 브리핑을 열고 “국군방첩사령부는 채 상병 사망 사건 발생 후 해병대와 국방부 내부에서 발생한 일련의 과정들에 대해 많은 정보를 수집하고 관리했다”며 “황 전 사령관이 채 상병 사망 사건과 관련해 보고받고 지시한 상황, 방첩사가 당시 파악하고 있었던 상황, 이종섭 당시 국방부 장관으로부터 지시받은 사항에 대해 조사할 예정”이라고 설명했다.

특검팀은 앞서 방첩사로부터 임의 제출받은 2023년 7~8월 작성된 동향 보고자료와 당시 방첩사 소속으로 해병대에 파견 중이던 문모 대령을 대상으로 조사한 내용을 토대로 황 전 사령관에게 대통령실과 국방부의 수사 외압 등이 있었는지를 파악할 계획이다.

김승연 기자 kite@kmib.co.kr

