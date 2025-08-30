주말에도 무더위 속 곳곳에 소나기… 비는 월요일까지

서울 한낮 기온이 33도까지 오르며 더운 날씨를 보인 지난 21일 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 한 어린이가 물놀이를 즐기고 있다. 연합뉴스

주말까지 무더위와 비가 이어질 것으로 예상된다. 현재

비는 다음 달 1일 월요일까지 이어질 전망이다.

기상청에 따르면 주말이 시작되는 30일 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다.