주말에도 무더위 속 곳곳에 소나기… 비는 월요일까지
주말까지 무더위와 비가 이어질 것으로 예상된다. 현재 전국 곳곳에 폭염특보가 내려진 상태다. 서울·경기 등 일부 지역엔 호우특보가 발령됐다. 비는 다음 달 1일 월요일까지 이어질 전망이다.
기상청에 따르면 주말이 시작되는 30일 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다. 이날 오전 7시25분 기준 경기 성남·안양·광주·양평에는 호우경보가, 서울 서남권과 경기 광명·과천·남양주, 강원도 횡성 등에는 호우주의보가 발령됐다. 서울시는 서울 서남권에 호우주의보가 발효되면서 청계천, 안양천 등 시내 29개 하천 전체를 통제했다.
수도권과 강원도에는 오후까지 비가 쏟아질 것으로 예상된다. 충청·전라·경상 서부내륙·제주도에도 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 수도권·강원도 5~60㎜, 충청·전라·경상권 5~30㎜, 제주도 5~20㎜다. 강수량은 같은 시군구 내에서도 차이가 클 것으로 예보됐다. 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있을 것으로 보인다.
당분간 기온은 평년보다 높을 것으로 전망된다. 오전 8시 기준 주요 도시 기온은 서울 26.1도, 대전 27.6도, 광주 26.7도, 대구 28.1도, 부산 30.2도다. 전국의 예상 낮 최고기온은 30~35도다. 기상청은 습도의 영향이 더해져 체감온도는 더 상승할 것으로 내다봤다.
오전 기준으로 전국 대부분 지역에는 폭염경보 또는 주의보가 발령 중이다. 도심·해안 지역을 중심으로는 당분간 밤 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야 현상도 나타날 전망이다.
기상청은 온열 질환 발생 가능성이 크니 야외 활동과 외출을 자제하고 가축 폐사와 병해충 발생, 식중독에 주의하라고 당부했다.
일요일인 31일에도 전국 대부분 지역에 돌풍·천둥·번개를 동반한 비가 오겠다. 비는 늦은 새벽부터 제주도에, 오전부터 남부지방에, 밤부터 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권에 쏟아질 것으로 전망된다. 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권은 늦은 새벽과 오후 사이, 일부 충북은 저녁까지 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권, 강원 내륙·산지, 충청권 30~80㎜, 부산·경남 남해안·지리산 부근 20~80㎜, 전남 남해안, 울산·경남 내륙, 제주도 10~60㎜, 광주·전남, 전북, 대구·경북, 울릉도·독도 5~40㎜다. 다만 가뭄을 겪고 있는 강원 동해안은 강수량이 5㎜ 안팎에 그치겠다.
전국에 내리는 비는 월요일인 다음 달 1일까지 이어질 전망이다.
