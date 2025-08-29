박단 전 대전협 대표 세브란스 불합격…“제가 부족하기 때문”
박단 전 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원장이 세브란스병원 하반기 전공의 모집공고에 불합격했다. 박단 전 위원장은 전 정부의 의대 정원 2000명 증원 방침에 반발해 지난 1년 6개월 동안 사직 전공의들을 대표해왔다.
29일 복수의 의료계 관계자 등에 따르면 박 전 위원장은 세브란스병원 응급의학과 2년차 레지던트에 지원했으나 최종 불합격했다. 응급의학과는 이번 전공의 모집에서 정원이 미달됐던 과다.
박 전 비대위원장은 2023년 8월 대전협 회장으로 선출됐다. 지난해 2월 비상대책위원회 체제로 전환된 대전협 비대위원장을 맡아오다가 올해 6월 사퇴했다.
박 전 위원장은 정부를 상대로 강경 투쟁을 해온 인물로 그동안 의료계를 강하게 비판해 왔다. 의정 갈등 장기화 속에서 의료계에선 박 전 비대위원장이 전공의들의 다양한 의견을 대변하지 못하고 대안 없는 투쟁만을 일관하는 것 아니냐는 비판이 나오면서 사퇴했다.
박 전 위원장은 이날 자신의 페이스북에 “며칠 전 세브란스병원 응급실에서 다시 수련을 받고자 응급의학과 전공의 모집에 지원서를 냈었습니다. 당시에도 주요 언론이 일제히 기사를 쏟아내 조금 당황스럽기도 했습니다”라며 “금일 불합격 통보를 받았습니다. 애증의 응급실, 동고동락했던 의국원들과 함께 하지 못하는 것은 조금 아쉽지만, 뭐 별 수 있나요. 이 또한 다 제가 부족하기 때문이겠지요”라고 적었다.
이어 “한풀 더 식히며 또 어떻게 살아가야 할지 고민해 보려 합니다. 염려와 격려를 보내주신 모든 분들께 감사의 인사를 남깁니다”고 전했다.
세브란스병원 내에서는 복귀하지 않겠다고 한 박 전 위원장이 돌아오겠다고 하면서 이를 받아줘야 할지, 말아야 할지 당혹스런 분위기였던 것으로 전해진다.
박 전 위원장 선발 여부를 놓고 내부에서도 찬성과 반대 의견이 각각 절반으로 나뉘었으나 선발하지 않기로 최종 결정 한 것으로 알려졌다.
