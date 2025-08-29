‘10억 시세차익’ 잠실 르엘, 청약 개시…과천 디에이치 경쟁률 넘어설까
10억원 이상의 시세차익으로 ‘로또 청약’ 기대를 모으는 서울 송파구 신천동의 재건축 단지 ‘잠실 르엘’이 청약 일정에 돌입했다. 6.27 대출 규제 이후 청약 시장 위축으로 청약 경쟁률이 낮아지고 있는 가운데, ‘잠실 르엘’의 청약 경쟁률에 관심이 모인다.
롯데건설은 29일 서울 송파구 잠실 미성·크로바아파트를 재건축해 조성한 ‘잠실 르엘’의 특별공급을 접수했다. ‘잠실 르엘’은 지상 최고 35층, 13개 동, 총 1865가구 규모로 조성된다. 이 가운데 특별공급 물량은 106가구, 일반공급은 216가구다.
‘잠실 르엘’은 분양가상한제가 적용돼 시세보다 낮은 가격에 공급된다. 전용 74㎡의 일반분양가는 18억원대에 형성됐다. 인근의 ‘잠실 래미안 아이파크’의 같은 면적 분양권이 지난달 31억원에 거래된 것을 고려하면 시세차익이 10억원 이상에 이른다.
하지만 많은 예비 청약자가 ‘묻지마 청약’에 나서기는 어려울 것이란 전망이 많다. 지난 6월부터 시행 중인 대출 규제와 후분양 단지 특성상 잔금 일정이 빠듯해서다. 6.27 대출 규제로 수도권의 주택담보대출은 최대 6억원으로 제한됐고, 소유권 이전 조건부 전세 대출이 막히면서 전용 74㎡ 기준 최소 12억원 이상의 현금이 필요해졌다.
또 후분양 단지여서 잔금 납부 일정이 촉박하기도 하다. 계약금 비율도 20%로 높은 편인데다 투기과열지구 규제로 중도금(60%) 대출은 최대 50%까지만 가능하다.
대출 규제 영향으로 지난달 전국의 1순위 평균 청약 경쟁률은 21개월 만의 최저치인 9.08대 1까지 떨어졌다. 분양 분석 전문회사 리얼하우스가 청약홈 자료를 분석한 결과에 따르면, 서울의 평균 청약 경쟁률은 지난 6월 99.0대 1에서 7월 88.2대 1로 낮아졌다. 이는 지난해 7월(90.1대 1) 이후 최저치다.
다만 최근 청약 접수를 진행한 경기도 과천시 ‘디에이치 아델스타’는 고분양가 논란에도 1순위 청약에서 52.3대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다. 전용 75㎡의 분양가가 21억9500만원으로 ‘잠실 르엘’보다 높았지만 많은 청약자가 몰린 것이다.
‘잠실 르엘’을 향한 예비 청약자들의 관심은 높은 편이다. 최근 아파트 종합 정보 플랫폼 호갱노노에 올라온 ‘잠실 르엘 청약 요건’ 게시글은 10만건 이상의 조회수를 기록했다.
한 분양업계 관계자는 “6.27 대출 규제로 수도권 주택담보대출 한도가 6억원으로 제한된 점은 청약 진입 장벽으로 작용할 전망”이라며 “시세차익 기대감은 높지만 막대한 자기자본이 필요한 만큼 ‘현금 부자’들 간 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 보인다”고 말했다.
‘잠실 르엘’의 일반청약은 다음 달 1일 1순위 해당지역, 2일 1순위 기타지역 청약, 3일 2순위로 진행된다. 당첨자 발표는 다음 달 9일, 입주는 2026년 1월 예정이다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
