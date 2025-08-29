전남 오미자 쌀 푸딩 ‘홍미’, 전국 쌀 요리 경연대회 대상

전남쌀 활용 다양한 레시피 발굴·보급, 쌀 소비 확산 기대



최우수상 톳조림 덮밥, 우수상 크랜쌀 치킨샌드·배쌍화 흑진주

전국 쌀 요리 경연대회. 전남도 제공

전남도는 29일 전남도여성단체협의회 주관으로 열린 ‘제3회 전국 쌀 요리 경연대회’에서 미(米)작 연구소팀의 오미자 쌀 푸딩 ‘홍미’가 대상을 받았다고 밝혔다.