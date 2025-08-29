김포시, 국비 48억 확보…한강 철책 철거 등 급물살

행정안전부 공모사업 3건 선정

재해 예방·주민 편익 증진 기대

이번 국비 확보로 수십 년간 군사시설에 막혀 있던 한강변을 시민의 품으로 돌려주는 ‘한강구간 경계철책 철거사업’이 본궤도에 오르는 등 지역의 숙원 사업 해결에 청신호가 켜졌다.