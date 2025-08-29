2년간 23만 가구 수도권 입주…전국 물량의 절반 공급
올 하반기부터 향후 2년간 전국 공동주택 입주 물량이 43만여가구로 집계됐다. 서울을 비롯한 수도권에는 2년간 약 23만3000가구가 예정됐으며, 이는 전체 입주 예정 물량의 53.8%다.
한국부동산원과 부동산R114는 ‘공동주택 입주예정물량 정보’를 29일 공동 발표했다. 이에 따르면 올해 7월부터 2027년 6월까지 2년간 30가구 이상 공동주택의 입주 예정 물량은 43만2736가구로 추정됐다.
이번 추정치는 부동산원과 부동산R114가 보유한 주택건설 실적정보와 입주자 모집공고 정보, 정비사업 추진실적 등을 토대로 산출했다. 지난 6월 말을 기준으로 산정한 것이어서 추후 개별 단지들의 입주 일정 변경이나 후분양 등으로 바뀔 수도 있다.
지역별 2년간 입주 예정 물량은 서울이 5만8284가구, 경기 14만133가구, 인천 3만4576가구다. 전체 예정 물량의 절반 이상이 수도권에 몰린 셈이다. 이밖에 5대 광역시는 부산 2만8410가구, 대구 1만8585가구, 광주 1만3711가구, 대전 1만5470가구, 울산 9530가구가 예정됐다.
8개 도는 강원 1만6122가구, 충북 2만781가구, 충남 2만4621가구, 전북 1만2845가구, 전남 1만1699가구, 경북 1만2818가구, 경남 1만3574가구, 제주 1339가구다. 한편 세종시에는 올 하반기에 238가구가 입주 예정이며, 내년과 2027년 상반기에는 현재까지 확인된 물량이 없다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
