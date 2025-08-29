맥주 수백병 도로에 ‘와르르’…팔 걷고 나선 대전 시민들
대전 중구 한 도로를 달리던 주류 운반차량에서 맥주 수백 병이 쏟아지는 사고가 발생, 소란을 빚었다.
그러나 이를 목격한 시민 수십 명이 팔을 걷고 나서면서 맥주병으로 뒤덮였던 도로는 30여분 만에 깨끗해졌다.
29일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시20분쯤 대전 중구 대사동 충무로 네거리에서 주류 박스를 가득 싣고 달리던 주류 운반 차량에서 맥주병이 담긴 상자 20여개가 도로 위로 쏟아졌다.
손쓸 틈도 없이 깨진 맥주병 400여개가 도로 일부를 뒤덮었다.
이 광경은 인근 대전시체육회 직원 10여명 눈에 들어왔다. 이들은 사무실에 있던 빗자루와 넉가래 등을 챙기고는 사고 현장으로 이동해 맥주병을 치웠다.
근처에 있던 시민들도 이들을 도왔고, 경찰은 도로를 통제하면서 안전을 확보했다.
발빠른 조치에 깨진 맥주병과 상자로 뒤덮였던 도로는 30여분 만에 본래 모습을 찾았다.
대전시체육회 관계자는 “사무실 창밖으로 사고가 난 것을 확인하고 직원들끼리 합심해 청소용품을 하나씩 들고 나가 치웠다”면서 “공직 유관 단체로서 시민들이 불편함을 겪지 않길 바라는 마음에서 도움을 주기 위해 나섰고, 주변에 있던 시민분들도 같이 도와주셔서 신속하게 치울 수 있었다”고 말했다.
경찰 조사 결과 주류 운반 차량이 우회전할 때 적재함에 쌓여있던 상자가 도로로 쏟아졌다.
경찰은 적재물 관리를 소홀히 한 운전자에게 적재물 추락 방지 조치 위반으로 범칙금을 부과했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사