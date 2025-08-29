[속보] 대통령실 “이진숙, 정치중립 위반 밝혀져…직권면직 검토”
대통령실이 이진숙 방송통신위원장을 직권면직하는 방안을 검토하고 있다고 29일 밝혔다.
강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실 브리핑을 통해 “이미 감사원이 7월 초에 이 위원장이 정치 중립 의무를 위반했다고 결론 낸 바 있다”며 이렇게 말했다.
강 대변인은 이어 “정치 중립 의무 위반은 상당히 엄중한 사안으로 알고 있다”면서 “이 사안만으로도 상당히 심각한 것으로 안다”고 덧붙였다.
그러면서 “방송통신위원회법 8조 1항에 정치중립 의무 위반이 직권면직 사유가 된다고 명기돼 있다. 그런 부분에서 검토에 들어간 상태”라고 강조했다.
감사원 결론만으로도 근거가 충분한 만큼 현재 수사 결과를 지켜보지 않고, 이 위원장을 즉각 직권면직을 할 수 있다는 취지로 해석된다.
감사원은 지난달 이 위원장이 유튜브 방송에 나와 특정 정당을 거론하고 반대 의사를 표명한 데 정치적인 중립 의무를 위반했다며 ‘주의’ 처분을 내렸다.
대통령실은 이 위원장이 공무원으로서 정치적인 중립 의무를 반복적으로 위반했다는 이유로 지난달 국무회의에서 배제했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사