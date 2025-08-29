시사 전체기사

[속보] 이 대통령 “검찰개혁 중요쟁점, 국민 앞에서 합리적 토론하라”

입력:2025-08-29 15:39
공유하기
글자 크기 조정

[속보] 이 대통령 “검찰개혁 중요쟁점, 국민 앞에서 합리적 토론하라”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
산업1부
백재연 기자
702
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
도로 위 맥주 와르르…한걸음에 달려온 시민들
특검 “尹부부, 명태균한테 무상 여론조사 58회 받아”
김건희 “가장 어두운 밤에 달빛이 밝게 빛나듯이 견디겠다”
이정후 MLB 진출 후 첫 끝내기 안타…팀 5연승 견인
“남들도 아파야 해”...묻지마 살인 시도 20대
현 고1부터 ‘9월 모평’ 대신 ‘8월 모평’으로
픽업트럭과 추돌한 아이오닉5… 뒷좌석 18개월 쌍둥이 ‘무사’
‘깜깜이 스드메’ 차단… 10월부터 가격 공개해야
국민일보 신문구독