MDPI, 한국외국어대학교와 IOAP 협약 체결
엠디피아이코리아는 8월 중순 한국외국어대학교와 IOAP 파트너십을 체결했다고 밝혔다.
IOAP(Institutional Open Access Program)는 오픈 엑세스에 대한 접근을 원할하게 하기 위한 파트너십 프로그램이며, 논문 투고 시 이메일 주소를 통한 자동 인증, 대쉬 보드를 이용한 아티클 단위 메타데이터 제공, 논문 현황에 대한 리포트 다운로드, 그리고 소속 기관의 저자들에게 할인 혜택을 제공하고 있다.
또한 오픈 엑세스 BPC(Book Publishing Charge) 10% 할인, 논문 교정 서비스(Language Editing Service)에 대한 15% 추가 할인을 제공한다.
서운열 엠디피아이코리아 대표이사는 “대한민국 최초이자 최고의 외국어 전문 고등 교육 기관인 한국외국어대학교와의 IOAP 파트너십에 대해 기쁘게 생각한다”며 “오픈 엑세스의 길은 언제든지 열려있으며, 이 협약을 통해서 도서관은 대쉬보드를 통해서 자동적으로 온라인 아카이브, 즉 자관에 대한 오픈 엑세스 리포지터리 구축이 가능하다”고 전했다.
지난 6월 발표된 QS World University Rankings 2026에 따르면, 전 세계 상위 30 대학 중 18개 대학이 이미 IOAP에 참여하고 있으며, 여기에는 하버드대학교, 캘리포니아공과대학, MIT, 옥스퍼드대학교, 케임브리지대학교, 예일대학교, 칭화대학교 등이 함께하고 있다.
MDPI는 저널 분야에서 가장 권위있고 인정받는 2024년 저널 인용 보고서(Journal Citation Reports, JCR)에서 약 300개의 자사 저널이 임팩트 팩터(IF)를 받았고, 이 중 193개 저널이 상위 25%(Q1) 또는 50%(Q2)에 해당한다.
특히 2024년에는 60개의 저널이 새롭게 IF를 받았으며, 스코퍼스의 사이트 스코어 인용지수 기준으로도 MDPI는 322개 저널이 지표를 부여받았고, 이 가운데 88%가 Q1 또는 Q2에 위치해 고품질 논문 출판 역량을 입증하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
