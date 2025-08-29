마약 밀반입한 여성, 정체는…캄보디아서 활동 중인 쇼호스트

캄보디아에서 인플루언서 겸 쇼호스트로 활동해 온 한국인 여성 A씨가 국내에 밀반입 하려던 마약. 인천공항세관 제공

이들은 지난 4월 필로폰 11.77ｇ을 담은 여행가방을 특송화물로 밀반입한 혐의(마약류관리법 위반)를 받는다.