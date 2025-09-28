[작은영웅] 막차 끊겨 당황한 외국인 관광객에게 경주의 버스 기사가 한 행동 (영상)

시각장애인 외국인을 택시 대신 자신의 차로 배웅하게 된 사연

외국인 관광객이 종점에서 버스 기사를 따라간 이유



김수찬 ㈜새천년미소 51번 버스 기사

“차라리 거기 (기차역에)가서 대기하다가 차를 타는 게 더 안정적으로 생각하는가 보다 싶어 결론을 내린 게 정 불안하면 내가 태워드릴게...”



김수찬 ㈜새천년미소 51번 버스 기사

“국내인 같으면 (길을) 대충 아니까 ‘고객님들 택시 타고 가세요’ 그래도 되는데 우리도 외국 나가면 그러잖아요. 길 잃어버리고 차가 안 가고 없고 이러면 멘붕되는 거죠”



김수찬 ㈜새천년미소 51번 버스 기사

“직업이 직업인지라 어쩔 수 없이 상황이 벌어지면은 할 수 있는 거 아닙니까. 아무나...”



