사닥다리종합건설, “안전이 곧 경쟁력” 중대재해 제로 도전

‘안전보건에 대한 혁신’을 기치로 안전경영 혁신 주도

사닥다리종합건설 건설현장.

2025년 수주액 900여억원 규모의 종합건설기업인 사닥다리종합건설은 임직원 모두가 참여하는 독특한 안전 소통 시스템을 구축했다. ‘

사닥다리종합건설은 또 협력업체를 대상으로 안전관리를 직접 교육한다. 대개의 중소 건설회사들은 협력업체 교육을 외부에 위탁한다. 이는 소규모 협력업체들이 자체적으로 갖추기 어려운 전문적인 안전 노하우를 공유, 동반 성장의 모델로 꼽히기도 한다.

이런 안전경영 노력은 대외적으로도 인정받고 있다. 지난 2024년 ‘

’에서 지속 가능 경영 부문 대상을 받았으며, 특히 안전관리 분야에서의 우수성을 인정받아 행정안전부 장관상을 받았다. 중소 건설업체로서는 매우 드문 일로 안전에 대한 노력과 체계적인 관리 시스템이 공식 인정받았다는 의미다.

나성민 사닥다리종합건설 대표가 안전보건교육을 하고 있다.

단순한 비용 지출을 넘어 장기적 관점에서 기업 가치를 높이는 전략적 투자로 평가받고 있다.

특히 현재의 ‘현장 안전 관리방’ 시스템을 더욱 발전시켜 IoT 센서와 연동한 실시간 위험 알림 서비스 도입을 검토 중이며, 하도급업체 교육 프로그램도 VR 등 첨단 기술을 활용한 체험형 교육으로 업그레이드할 예정이다.