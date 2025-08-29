“1분40초 만에 품절” ‘케데헌’ 인기에 협업 신라면 완판
농심이 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)와 협업해 내놓은 한정판 라면이 오픈 1분40초 만에 동났다. 넷플릭스에서 ‘가장 많이 본 영화’에 이름을 올린 케데헌의 인기에 힘입어 협업 상품도 큰 인기를 끄는 모양새다.
29일 농심에 따르면 이날 오전 10시부터 농심몰에서 사전 예약 판매된 ‘케데헌’ 협업 신라면 1000세트가 모두 품절됐다. 이번 협업 제품은 신라면컵에 ‘케데헌’의 주인공 3인 캐릭터(루미, 미라, 조이)를 하나씩 담아 2개씩 총 6개가 한 세트로 구성됐다.
이번 협업은 작품 속 신라면과 비슷한 디자인이 국내외 시청자들 사이에서 화제가 되며 이뤄졌다. 그룹 헌트릭스의 멤버들이 중요한 공연을 앞두고 다양한 K푸드를 먹으며 의지를 다지는 장면에서 등장한 라면이 농심 신라면과 유사했기 때문이다. 이에 작품 속 라면을 실제로 출시해달라는 요청이 농심에 쇄도했고, 협업 제품 출시로 이어졌다.
조기 완판 성과를 거둔 농심은 2차 사전 예약 판매를 진행한다는 계획이다. 농심 관계자는 “2차 판매에 이어 향후 추가 판매를 몇 차까지 진행할지는 아직 정해지지 않았다. 넷플릭스와의 협의를 통해 구체적인 방향을 결정할 계획”이라고 말했다.
농심은 이달 말부터 농심 제품의 국내·외 패키지에 ‘케데헌’ 캐릭터를 적용한 협업 제품을 순차적으로 공개할 예정이다. 협업 대상 제품은 신라면과 새우깡, 소스 신제품인 ‘신라면 툼바 만능소스’이다. 한국과 북미, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 주요 국가에서 한정 판매된다.
지난 6월 넷플릭스에서 공개된 ‘케데헌’은 K팝과 K푸드 등 한국 문화를 사실적으로 묘사한 것으로 국내외 팬들에게 큰 주목을 받았다. 공개 9주 차에 누적 시청 수 2억1050만뷰를 기록하며 넷플릭스 영화 역대 최고 시청 수를 달성하는 등 ‘케데헌’은 전 세계에서 흥행을 이어가고 있다.
