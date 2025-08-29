대구 경찰, 오세훈 서울시장 살해 협박 글 수사 중
대구 경찰이 온라인에 게시된 오세훈 서울시장 살해 협박 글을 수사 중이다.
29일 대구 수성경찰서에 따르면 이날 오전 오 시장을 살해하겠다는 취지의 글이 온라인 커뮤니티에 올라왔다는 신고를 접수했다. 대구에서 신고가 이뤄져 대구 경찰이 조사를 하게 됐다.
대구 경찰의 공조 요청을 받은 서울 남대문경찰서는 오 시장이 있던 서울시의회를 직접 찾아 신변 이상이 없는 점을 확인한 것으로 알려졌다.
대구 경찰은 글 작성자를 추적 중이다. 협박 글은 디시인사이드 순경 준비생 갤러리에 올라온 것으로 파악된다. 일반 도로화 사업으로 교통 불편이 이어지고 있는 서부간선도로에 대한 불만 때문에 협박 글을 올린 것으로 추정된다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사