인천시교육청, 2025년 제2회 검정고시 합격자 발표

입력:2025-08-29 14:03
최고령 합격자 79세

인천시교육청 전경. 시교육청 제공

인천시교육청은 29일 2025년 제2회 검정고시 합격자를 발표했다.

이번 검정고시에서는 초졸 119명 응시 중 106명(합격률 89.1%), 중졸 355명 응시 중 317명(합격률 89.3%), 고졸 1565명 응시 중 1329명(합격률 84.9%)이 합격했다.

각 고시별 최고령 합격자는 초졸 배모(78·여)씨, 중졸 정모(78·여)씨, 고졸 남궁모(79)씨다.

합격자는 이날부터 시교육청 누리집 ‘채용/시험∼시험∼검정고시 안내∼성적조회’에서 확인 가능하다. 합격증서는 다음 달 3일까지 오전 10시부터 오후 5시까지(점심시간 제외) 시교육청 본관 지하 1층 검정고시지원실에서 배부된다.

또 합격증명서, 성적증명서, 과목합격증명서는 합격자 발표 이후 시교육청 및 교육지원청 민원실, 초·중·고 행정실, 정부24에서 발급받을 수 있다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

