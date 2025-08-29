군산 이차전지 공장서 위험 물질 누출
전북 군산의 한 이차전지 전해질 제조 공장에서 유해 물질이 누출돼 방제 작업이 진행되고 있다.
소방당국에 따르면 29일 오전 10시쯤 군산시 오식도동 새만금산업단지 내 이차전지 전해질 생산 공장에서 위험 물질의 일종인 리튬 비스이미드(Lithium bisimide)가 누출됐다.
리튬 비스이미드는 리튬이온 배터리의 전해질 제조에 사용되는 고반응성 화학물질로, 피부에 닿거나 눈에 들어갈 경우 화상 등의 피해를 입을 수 있다.
해당 물질은 보관된 탱크를 옮기는 과정에서 탱크에 들어있던 800ℓ 중 300ℓ가량이 누출된 것으로 조사됐다.
사고로 인한 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.
소방당국은 방제 작업을 벌이고 있다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
