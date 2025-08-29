시사 전체기사

부산 고교에 ‘폭발물 설치’ 협박 팩스…경찰 수색 중

입력:2025-08-29 13:14
수정:2025-08-29 13:43
공유하기
글자 크기 조정

학생 600여명 대피, 특공대·탐지견 투입 수색

29일 부산 동구의 한 고등학교에서 폭발물 설치 협박 팩스가 접수돼 경찰이 교내를 수색하고 있다./사진=부산동부경찰서 제공

부산의 한 고등학교에 폭발물을 설치했다는 협박성 팩스가 접수돼 경찰이 수색에 나섰다.

29일 부산동부경찰서에 따르면 이날 0시 30분쯤 부산 동구에 있는 한 고교 교무실 팩스로 “학교 시설 안에 압력솥을 이용한 폭탄을 여러개를 설치했다. 오늘 오후 폭발할 예정”이라는 문서가 들어왔다.

학교 관계자가 출근해 팩스를 확인한 뒤 오전 10시 49분쯤 112에 신고했다. 조사 결과 해당 팩스는 일본에서 발신된 것으로 파악됐다.

학교 측은 즉시 수업을 중단하고 학생과 교직원 600여명을 대피시켰다. 경찰은 특공대를 포함한 50여명을 투입해 교내외를 수색 중이며, 폭발물 탐지견과 장비를 활용해 정밀 수색을 이어가고 있다. 경찰은 동시에 발신자 추적에도 나섰다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
841
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이정후 MLB 진출 후 첫 끝내기 안타…팀 5연승 견인
픽업트럭과 추돌한 아이오닉5… 뒷좌석 18개월 쌍둥이 ‘무사’
‘깜깜이 스드메’ 차단… 10월부터 가격 공개해야
장동혁호 ‘전투 모드’… 연찬회서 “죽기 각오하고 싸울것”
현 고1부터 ‘9월 모평’ 대신 ‘8월 모평’으로
공공기관서 임금체불?…7천명이 208만원씩 못 받아
[단독] 진술 거부 김건희 측 “재판단계서 하나하나 다퉈 나갈 것”
광주서 40대 근로자 쓰러지는 전봇대에 머리 맞아 숨져
국민일보 신문구독