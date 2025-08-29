부산 고교에 ‘폭발물 설치’ 협박 팩스…경찰 수색 중
학생 600여명 대피, 특공대·탐지견 투입 수색
부산의 한 고등학교에 폭발물을 설치했다는 협박성 팩스가 접수돼 경찰이 수색에 나섰다.
29일 부산동부경찰서에 따르면 이날 0시 30분쯤 부산 동구에 있는 한 고교 교무실 팩스로 “학교 시설 안에 압력솥을 이용한 폭탄을 여러개를 설치했다. 오늘 오후 폭발할 예정”이라는 문서가 들어왔다.
학교 관계자가 출근해 팩스를 확인한 뒤 오전 10시 49분쯤 112에 신고했다. 조사 결과 해당 팩스는 일본에서 발신된 것으로 파악됐다.
학교 측은 즉시 수업을 중단하고 학생과 교직원 600여명을 대피시켰다. 경찰은 특공대를 포함한 50여명을 투입해 교내외를 수색 중이며, 폭발물 탐지견과 장비를 활용해 정밀 수색을 이어가고 있다. 경찰은 동시에 발신자 추적에도 나섰다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
