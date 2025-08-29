인천관광공사, 전국 최초 웰니스관광지 경영컨설팅 지원

인천 웰니스관광지 경영컨설팅 지원 안내문. 인천관광공사 제공

이번 컨설팅은 인천관광기업지원센터의 ‘2025 인천관광 맞춤형 경영컨설팅’ 지원 대상에 웰니스관광지를 정식 포함한 사례

다. 기존 웰니스 관광 콘텐츠·마케팅 중심의 자문을 넘어 재무·노무·회계·투자 등 경영 전반으로 지원 범위를 확대했다는 점에서 의미가 크다.

사전 신청을 통해 참여한 인천웰니스관광지 10곳은 각 특성과 수요에 맞춰 분야별 전문가의 맞춤형 자문을 받았다. 주요 내용은 정부 지원사업 대응 전략, 투자 상담, 경영 관리, 브랜드 등록, 관광기념품 개발, 온라인 판매 활성화 등으로 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실질적인 방안들이 제시됐다.

양태석

대표는 “그동안 웰니스 관광 콘텐츠 기획이나 체험 프로그램 위주의 자문도 도움이 됐지만 이번에는 재무, 노무, 회계 등 경영 전반까지 컨설팅을 받을 수 있어 경영 안정에 큰 보탬이 됐다”며 “앞으로도 이러한 맞춤형 종합 컨설팅이 지속된다면 관광지 운영에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

백현 인천관광공사 사장은 “이번 협업은 공사 내 부서 간 유기적 연계를 통해 웰니스관광지의 경영 체질 개선 기반을 마련한 것에 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 콘텐츠와 경영이 균형을 이루는 지속가능한 관광지로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 인천시와 인천관광공사는 문화체육관광부의 ‘웰니스·의료관광 융복합 클러스터’ 사업을 통해 지역 내 웰니스관광지 30곳을 선정·육성 중이며 콘텐츠 발굴, 관광상품 개발·판촉, 홍보마케팅, 체험 품질 향상 등 다양한 사업을 고도화해 추진하고 있다.