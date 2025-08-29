인천대학교, 2025년 8월말 전임교원 정년퇴임식 개최

인천대학교 2025년 8월말 전임교원 정년퇴임식. 인천대 제공

대학은 그간의 공로를 인정해 퇴임교수에게 공로패와 정부포상을 수여했다. 김용민 교수 등 총 8명의 교수는 홍조근정훈장, 황조근정훈장, 녹조근정훈장, 근정포장 등 국민교육 발전에 이바지한 공로가 인정돼 정부포상을 받았다.

또 5명의 교수가 명예교수로 추서됐으며 이 중 3명의 가족이 참석해 추서장과 감사패를 수여받았다.

이인재 총장은 “정년퇴임은 ‘마침표’가 아닌 ‘새로운 시작’이라고 생각한다”며 “긴 세월 학문과 교육에 헌신해 주신 교수님들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다”고 말했다.