[속보] 김건희 “가장 어두운 밤에 달빛이 밝게 빛나듯이 견디겠다”
김건희 여사가 29일 특검의 수속 기소후 언론 공지를 통해 “주어진 길을 외면하지 않고 묵묵히 재판에 임하겠다”고 밝혔다.
김 여사는 “국민께 심려를 끼친 이 상황이 참으로 송구하고 매일이 괴로울 따름”이라며 “어떠한 경우에도 변명하지 않겠다”고 말했다.
김 여사는 “가장 어두운 밤에 달빛이 밝게 빛나듯이 저 역시 저의 진실과 마음을 바라보며 이 시간을 견디겠다”고도 했다.
또 “마치 확정적인 사실처럼 매일 새로운 기사들이 쏟아지고 있지만, 이 또한 피하지 않고 잘 살피겠다. 특검이 끝날 때까지 잘 부탁드린다”고 말했다.
특검은 이날 오전 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속기소 했다. 특검 수사가 개시된지 58일 만이다.
