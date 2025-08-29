경술국치일에도 버젓이…국내 온라인 쇼핑몰 ‘일제 잔재’ 상품 판매 논란
국내 대형 온라인 쇼핑몰에서 여전히 욱일기 문양이 들어간 상품들이 버젓이 판매되고 있어 논란이 일고 있다. 이런 상품들은 매년 판매 사실이 알려져 논란이 됐음에도 판매가 근절되지 않고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 29일 “오늘은 우리나라가 일본 제국주의에 의해 주권을 완전히 빼앗긴 경술국치일임에도 국내 대형 온라인 쇼핑몰에서는 아직까지 욱일기 문양 보드, 제2차 세계대전 당시 일본군 모자 등 다양한 ‘일제 잔재’ 상품들을 판매하고 있다”고 밝혔다.
욱일기는 일본이 제2차 세계대전 당시 사용한 군기로 군국주의의 상징물이다. 과거에도 국내 한 대기업이 온라인 광고 이미지에 욱일기 문양을 사용해 거센 비판을 받은 적이 있다.
일제의 잔재가 담긴 상품들이 국내 온라인 쇼핑몰에서 버젓이 판매되고 있다는 사실은 해마다 알려졌고, 매번 논란이 됐다. 일본의 자폭 특공대를 의미하는 ‘가미카제’ 글씨가 적힌 모자부터 욱일기 문양이 인쇄된 머그잔, 샤워커튼 등이 국내 대형 온라인 쇼핑몰에서 해외 직구 상품으로 판매되는 식이다. 하지만 반복되는 논란에도 이런 상품들은 걸러지지 않고 있다.
서 교수는 “온라인 업계는 해외 직구 상품을 연결하는 플랫폼의 특성상 발생하는 문제라고 해명하지만, 국민 정서를 고려하지 않은 채 검증 없이 판매하는 건 명백한 잘못”이라고 지적했다.
그러면서 “이런 상품 유통은 일본의 욱일기 사용을 정당화하는 빌미가 될 수 있다”며 “기업들이 이윤을 추구하는 것 못지않게 최소한의 역사 인식과 국민 정서를 존중하는 책임감을 보여야 한다”고 강조했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
