‘소비쿠폰’ 효과에 지난달 소매판매 2.5%↑…29개월래 최대
통계청, 7월 산업활동동향 발표
산업생산·소비·투자 ‘트리플 증가’
건설기성은 여전히 감소세
‘민생회복소비쿠폰’ 효과에 지난달 소매판매액이 전월보다 2.5% 증가한 것으로 집계됐다. 증가폭이 29개월 만에 최대치를 기록했다. 소매판매액 증가는 도소매 생산 증가로 이어지며 전체 서비스업 생산도 끌어올렸다. 이를 포함한 전체 산업 생산은 2개월 연속 증가세를 기록했다. 설비투자도 전월보다 7.9%나 늘어난 것으로 집계됐다. 다만 건설기성은 부동산 경기 악화 영향에 1개월 만에 다시 감소세로 돌아섰다.
통계청은 지난달 전산업생산지수가 전월 대비 0.3% 증가한 114.4로 집계됐다고 29일 밝혔다. 전산업생산지수는 지난 6월(1.5%) 이후 2개월 연속 증가를 이어가고 있다. 제조업을 포함한 광공업 생산이 전자부품(20.9%)과 기계장비(6.5%) 등 일부 품목 생산 증가 영향으로 전월보다 0.3% 늘어난 영향이 반영됐다. 다만 수출 주력 품목인 자동차 생산은 전월보다 7.3% 감소하며 지난해 7월(-11.4%) 이후 가장 큰 낙폭을 기록했다. 휴가철과 부분 파업, 미국 수출품에 대한 관세 발효 효과가 맞물리며 실적을 끌어내렸다. 반도체 생산 역시 전월보다 3.6% 감소하며 지난해 7월(-6.9%) 이후 최대 낙폭을 보였다.
내수는 6월부터 시작된 온기가 이어졌다. 소매판매액지수는 전월보다 2.5%나 늘며 지난 달 증가폭(0.7%)보다 증가폭이 가팔라졌다. 이는 2023년 2월 기록한 6.1% 이후 29개월 만에 가장 큰 폭의 상승세다. 13조2000억원 규모 민생회복소비쿠폰 1차 지급 효과가 소비로 이어졌다는 분석이다. 내구재가 5.4% 늘어난 영향이 컸다. 갤럭시Z 플립·폴드 7 등 신제품이 출시되면서 통신기기 및 컴퓨터 소매액이 16.8% 늘어난 점 등이 수치를 끌어올렸다.
민생회복소비쿠폰 효과는 서비스업 생산을 늘리는 효과로도 이어졌다는 분석이다. 서비스업 생산 중 예술·스포츠·여가(5.5%) 도소매(3.3%) 숙박음식업(1.6%) 등은 1년 전과 비교해 적지 않은 폭의 증가세를 기록했다.
설비투자는 운송장비(18.1%), 기계류(3.7%)에서 투자가 늘어 전월보다 7.9% 증가했다. 설비투자는 지난 2월(21.3%) 이후 5개월 만에 증가세로 돌아섰다. 다만 건설업 현황을 반영하는 건설기성은 전월 대비 1.0% 감소했다. 토목 분야 공사가 늘었지만 일반 건축이 불황을 겪은 영향이 반영됐다는 분석이다.
