특검, 김건희 여사 구속기소…윤석열 부부 모두 재판행
김건희 여사가 29일 구속기소됐다. 전직 영부인이 구속 상태로 재판에 넘겨진 것은 이번이 처음이다.
특검은 이날 “오늘 오전 김건희씨를 자본시장법위반, 정치자금법위반, 특가법위반(알선수재) 혐의로 구속기소했다”고 밝혔다. 특검팀이 지난달 2일 출범한지 59일 만이다.
김 여사가 받는 혐의는 크게 3가지이다. 윤 전 대통령과 2022년 대선 당시 ‘정치 브로커’ 명태균 씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 제공받고 그해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반), 2009∼2012년 발생한 도이치모터스 주가조작 사건에 돈을 대는 ‘전주’(錢主)로 가담한 혐의(자본시장법 위반), 2022년 4∼8월 건진법사 전성배씨를 통해 교단 현안에 대한 청탁과 함께 통일교 측으로부터 고가 목걸이 등을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌법상 알선수재)다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
