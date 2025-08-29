“9월도 힘들다”…기업 경기 전망 3년 6개월 연속 부정적
9월 기업경기실사지수 93.2… 반도체 등 전자장비도 ‘부정’ 전환
미국 관세 불확실성에 기업들의 경기 심리가 계속 위축되고 있는 것으로 나타났다. 경기체감지수는 3년 6개월 연속 기준선을 밑돌았다.
29일 한국경제인협회(한경협)에 따르면 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과 9월 BSI 전망치는 기준선 100을 하회한 93.2를 기록했다.
BSI가 100보다 높으면 전월 대비 긍정, 100보다 낮으면 부정적으로 경기를 전망하는 기업들이 많다는 의미다. BSI는 2022년 4월(99.1)부터 3년 6개월 연속 기준선 100을 하회하고 있다.
업종별로는 제조업(92.6)과 비제조업(93.8)의 2개월 연속 동반 부진이 이어졌다. 제조업 BSI(92.6)는 지난해 4월부터 1년 6개월 연속, 비제조업 BSI(93.8)은 지난달에 이어 계속 부진한 모습을 보였다.
제조업 10개 세부 업종 중에서는 의약품(125.0), 식음료 및 담배(106.3), 자동차 및 기타 운송장비(103.0) 정도만 호조 전망으로 조사됐다.
한경협은 제조업 심리부진이 지속되는 이유로 대외 통상 리스크와 건설경기 침체 장기화에 따른 시멘트 등 원자재 수요 위축을 꼽았다.
반도체가 포함된 전자 및 통신장비는 관세 불확실성 우려로 전월(111.1) 대비 16.4포인트 하락(94.7)하면서 기준선을 하회했다. 미국 품목별 관세가 적용되는 금속 및 금속가공 제품 역시 3개월 연속 80대로 부진한 심리를 이어가고 있다.
비제조업 7개 세부 업종 중에는 여가·숙박 및 외식(107.7)과 전문, 과학·기술 및 사업지원서비스(106.7) 정도만 호조 전망을 보였다.
이상호 한경협 경제산업본부장은 “우리 경제는 반도체 등 주요 수출품의 통상 불확실성 확대와 건설경기 침체 등 내수 부진의 이중고를 겪고 있다”며 “정부와 경제계가 원팀이 되어 급변하는 국제정세에 선제적으로 대처하고 건설과 인프라 투자를 늘려 내수 경기를 부양할 필요가 있다”고 말했다.
