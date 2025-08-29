이 대통령 지지율 59%로 3%p 반등…정상회담 효과[갤럽]

2주 연속 하락하다 반등

이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문 일정을 마치고 28일 경기도 성남 서울공항에 도착하고 있다. 연합뉴스

이 대통령 국정 지지율은 앞서 같은 조사에서 2주 연속 하락하다 이번 주 다시 반등했다.

이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘외교’가 21%로 가장 큰 비중을 차지했다. 연이은 한·미 정상회담과 한·일 정상회담에서 긍정적 이미지가 노출된 데 대한 여론의 반응으로 해석된다. 다만 부정

평가 이유 중에도 ‘외교’가 12%로 가장 높게 나타났다.