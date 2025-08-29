이 대통령 지지율 59%로 3%p 반등…정상회담 효과[갤럽]
2주 연속 하락하다 반등
이재명 대통령의 국정 지지율이 59%로 3%포인트 반등했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다.
한국갤럽이 지난 26~28일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 대한 평가를 물은 결과 59%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 이는 전주보다 3%포인트 상승한 수치다.
이 대통령 국정 지지율은 앞서 같은 조사에서 2주 연속 하락하다 이번 주 다시 반등했다.
직무 수행을 ‘잘못하고 있다’는 부정 평가도 30%로 전주보다 5%포인트 하락했다. ‘의견 유보’는 11%로 집계됐다.
이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘외교’가 21%로 가장 큰 비중을 차지했다. 연이은 한·미 정상회담과 한·일 정상회담에서 긍정적 이미지가 노출된 데 대한 여론의 반응으로 해석된다. 다만 부정 평가 이유 중에도 ‘외교’가 12%로 가장 높게 나타났다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 45.8%, 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
