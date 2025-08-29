새벽 편의점 연쇄 강도 혐의 40대 체포
경남 진주경찰서는 새벽에 편의점 2곳을 돌며 흉기로 아르바이트생과 업주를 위협하고 현금을 빼앗아 달아난 40대 A씨를 체포해 조사하고 있다고 29일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 이날 새벽 1시45분쯤 진주시 가좌동 한 편의점에 흉기를 들고 들어가 30대 편의점 업주를 위협해 현금 49만원을 빼앗고 이어 새벽 2시30분쯤 진주시 충무공동 한 편의점에서 같은 방식으로 20대 아르바이트생을 위협해 현금 48만원을 빼앗은 혐의를 받고 있다.
112신고를 받고 출동한 경찰은 CCTV 영상 등을 토대로 A씨가 타고 달아난 차량을 특정했고 가좌동 진주나들목(IC) 부근에 A씨 차량을 경찰차로 가로막은 뒤 A씨를 체포했다. A씨는 경찰 조사에서 생계를 위해 이 같은 짓을 저질렀다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 정확한 범행 동기와 여죄 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다. A씨가 훔친 97만원은 피해를 본 편의점에 되돌려 줄 계획이다.
진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
