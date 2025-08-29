시사 전체기사

이 대통령 “씨앗 빌려서라도 뿌려서 농사 준비하는 게 상식”

입력:2025-08-29 10:19
적극재정 역할 강조…국채 발행 시사


이재명 대통령은 29일 “뿌릴 씨앗이 부족하다고 밭을 묵혀놓는 우를 범할 수 없다”며 “씨앗을 빌려서라도 뿌려서 농사를 준비하는 게 상식이고 순리”라고 밝혔다. 적극적인 재정의 역할을 강조하며 국채 발행 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 국무회의 모두발언에서 “지금은 어느 때보다 재정의 적극적 역할이 필요한 시점”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “현재 우리 경제는 신기술 주도 산업, 경제 혁신과 외풍에 취약한 수출의존형 경제 개선의 두 과제를 동시에 안고 있다”며 “오늘 국무회의에서 의결될 내년도 예산안은 이런 두 과제를 동시에 해결하고 경제 대혁신을 통해 회복과 성장을 이끌어내기 위한 마중물”이라고 설명했다.

이 대통령은 이어 “정부는 국회와 긴밀히 소통해 차질없는 예산 처리에 만전을 기해주시길 부탁드린다”며 “우리 경제의 새로운 도약을 위해 국회의 적극적 협력을 요청드린다”고 강조했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

