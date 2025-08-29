고양 일산테크노밸리 분양 돌입…지역경제 견인차 시동

세제 감면 등 안정적 정착 도모

하반기부터 2026년까지 단계적 분양

시는 지난 26일 사업시행자인 경기도·경기주택도시공사·고양도시관리공사와 함께 토지 공급계획이 승인 처리됨에 따라 장항수로 남측 지식기반시설 일부 용지부터 분양을 시작한다고 28일 밝혔다.

전체 분양은 2026년까지 단계적으로 진행되며, 지역경제 활성화와 고양시민 고용 창출 효과가 클 것으로 기대된다.