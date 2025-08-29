李대통령, 노란봉투법에 “노동계, 상생 정신 발휘해야”

이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임시 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

용산 대통령실에서 국무회의를 주재하며 “

진정한 목적은 노사의 상호 존중과 협력 촉진”이라고 밝혔다.

“순방 성과를 이어나가기 위해서는 초당적 협력이 뒷받침돼야 한다”며 고 강조했다.

이어 “

여야 지도부에게 순방 성과를 직접 설명해 드리고 협력방안을 논의하기 위한 자리를 가능하면 조속히 마련하도록 하겠다”고 말했다. 이 대통령은 전날 대통령과 여야 지도부 회동을 즉시 추진하라고 지시했다.